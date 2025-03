Auf der weltweit größten Tourismusmesse, zu der sich die Reisebranche in dieser Woche in Berlin getroffen hat, konnte man sich an Tausenden Ständen im Gespräch mit Veranstaltern, Airlines, Flugsuchmaschinenbetreibern oder Mietwagenanbietern das Erfolgsgeheimnis der jeweiligen Firma erklären lassen. Dieses lässt sich – egal bei welcher Firma – so zusammenfassen: Man muss den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Eine Erkenntnis, die der seit zwanzig Jahren in der Touristik tätige neue Dertour-Chef Christoph Debus bei einem Bühnen-Interview zur Zukunft des Rewe-Reisekonzerns stolz gleich mehrmals kundgetan hat. Es ist eine Binsenweisheit, die mutmaßlich jeder Start-up Gründer in spe, der frisch von der Uni kommt, schon verinnerlicht haben dürfte, bevor sein Unternehmen eine eigene Steuernummer hat.