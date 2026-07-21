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Alkoholverbot an BahnhöfenDas Ende des Wegbiers

Lesezeit: 3 Min.

Bahnsteig im Berliner Hauptbahnhof: Die Deutsche Bahn will Alkohol in den Bahnhöfen verbieten, in den Zügen aber nicht.
Bahnsteig im Berliner Hauptbahnhof: Die Deutsche Bahn will Alkohol in den Bahnhöfen verbieten, in den Zügen aber nicht. Andrei Antipov/IMAGO/Zoonar

Nach einem Angriff auf einen Schaffner will Bahn-Chefin Evelyn Palla von Mitte Oktober an den Alkoholkonsum in allen deutschen Bahnhöfen verbieten. So sollen sie sicherer und sauberer werden.

Von Gunnar Herrmann

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Das „Wegbier“ ist so ein deutsches Ritual, das manche ausländische Beobachter staunen lässt. Dass Leute im nachmittäglichen Pendlergetümmel mit der Aktentasche in der einen und der Flasche in der anderen Hand nippend dem Feierabend entgegenspazieren, gehört fest zum Erscheinungsbild deutscher Bahnhöfe. Bislang zumindest – denn Bahn-Chefin Evelyn Palla möchte diese Sitte nun zeitnah beenden. Vom 17. Oktober an soll ein striktes Alkoholverbot an allen 5400 Bahnhöfen des Landes gelten, so teilt es die Bahn mit. Wer dann noch mit einem Drink in der Hand unterwegs ist, dem droht ein Platzverweis, Wiederholungstrinker müssen sogar mit einem permanenten Hausverbot rechnen.

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