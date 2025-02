Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Alex Karp redet übers Schießen. Er könne mit seinem Scharfschützengewehr aus 600 Meter Entfernung ein Ziel treffen, erzählt der Chef von Palantir. Sollte man ihn einmal von seinem Posten als CEO feuern, werde er sich in seine Waldhütte in New Hampshire zurückziehen und seinen Hobbys nachgehen, zu denen neben dem Schießen auch die chinesische Kampfkunst Tai-Chi und Extrem-Skilanglauf gehören. Karp sagt: „Eigentlich bin ich Eremit. Ich werde dann mein Eremiten-Ding machen.“