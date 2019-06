11. Juni 2019, 13:21 Uhr Meinung am Mittag: Plastikbeutel Auch ein symbolischer Cent kann ein Umdenken bewirken

Bei Aldi zahlt man künftig für Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung, andere Märkte wollen auf Papier umsteigen. Die Lösung aber bringt nur Mehrweg.

Kommentar von Vivien Timmler

Der Kampf gegen die Plastiktüte ist in vollem Gange. Seit sie an der Supermarktkasse etwas kostet, beglückwünschen sich die Händler jedes Jahr zu einem neuen Rekord: Von 68 auf 24 Tüten pro Kopf in nur drei Jahren, wow, nicht schlecht.

Doch abseits der medialen Öffentlichkeit führt eine weitere Tüte ein stilles Gratisleben. Der Hemdchenbeutel ist in der Obst- und Gemüseabteilung noch immer kostenlos zu haben. 37 Stück haben die Deutschen 2018 pro Kopf genutzt. Gratis gibt es sie bald zumindest bei Aldi nicht mehr. Der Discounter verlangt für die Beutel künftig Geld, wenn auch den geringstmöglichen Betrag von einem Cent. Es ist ein "symbolischer Cent", den Kunden für die Hemdchenbeutel bezahlen sollen. Doch er könnte einiges bewirken.

Man weiß aus der Konsumpsychologie, dass Kunden die Veränderung von gratis zu einem beliebigen Betrag als deutlich heftiger empfinden als eine gewöhnliche Preiserhöhung. Was kostenlos ist, wird solange in Massen konsumiert, bis es einen Preis hat. Erst dann setzt die Reflexion ein.

Das Beispiel Großbritannien zeigt, dass auch kleine Abgaben Effekte erzielen können. Wer an der Kasse eine Plastiktüte mitnehmen möchte, muss dort nur fünf Pence, umgerechnet sechs Cent, bezahlen. Der Verbrauch ist trotzdem um 86 Prozent zurückgegangen.

Der Schaden, den die Tüten in den Meeren anrichten, ist der gleiche

Dennoch ist der symbolische Cent in mehrerer Hinsicht problematisch. Er suggeriert den Kunden einerseits, es sei weniger schlimm, ein paar Hemdchenbeutel zu kaufen, als eine große Plastiktüte an der Kasse, für die schnell mal 25 Cent fällig sind. Der Schaden, den die Tüten in den Meeren anrichten, ist jedoch der gleiche.

Hinzu kommt, dass die Hemmschwelle, zu Plastik zu greifen, an der Kasse deutlich höher ist als in der Gemüseabteilung. Wer am Kassenband auf den Preis blickt, greift vielleicht noch zur umweltverträglicheren Alternative aus Jute. Den Obstbeutel hingegen legt man nicht mehr zurück.

Gibt es andere Lösungen? Die Supermarktkette Real hat sich vorgenommen, die durchsichtigen Beutel in der Obst- und Gemüseabteilung durch Tüten aus Papier ersetzen. Hier zeigt sich die traurige Logik der Konsumgesellschaft: Denn ein Einweg-Produkt durch ein anderes Einweg-Produkt zu ersetzen, ist alles, aber keine Lösung. Hinzu kommt, dass Papiertüten ökologisch kaum besser sind als ihr Pendant aus Plastik. Sie zersetzen sich zwar schneller, verbrauchen aber in der Herstellung extrem viel Wasser, Energie und Chemikalien. Ökologisch besser schneiden sie nur ab, wenn sie aus Recyclingmaterial hergestellt werden und mindestens dreimal genutzt werden.

Also ist auch Papier langfristig keine Lösung. Irgendwie muss man seine Einkäufe aber doch transportieren! Um das nachhaltig zu tun, muss Deutschland sich endlich von einer Einweg- in eine Mehrweggesellschaft wandeln. Nur so wird es gelingen, der riesigen Müllberge Herr zu werden. Das fängt zwar vielleicht in der Gemüseabteilung an, aber es endet dort noch lange nicht. Das Problem zieht sich durch den gesamten Supermarkt, vorbei an den Wurst- und Käseverpackungen bis hin zu doppelt verpackten Weingummis und Convenience-Food-Theken. Die Supermärkte sind in der Pflicht, es dem Verbraucher auch dort einfacher zu machen, verpackungsfrei einzukaufen - notfalls muss die Politik nachhelfen.