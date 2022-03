A wie Aldi: So sieht sie von oben aus, die neue Firmenzentrale von Aldi Nord.

Jahrzehntelang stand der Discounter neben günstigen Preisen vor allem für zwei Dinge: Geheimniskrämerei und totale Abschottung. Nun hat er in Essen eine hippe Zentrale gebaut und will offener werden. Aber warum ausgerechnet jetzt?

Von Michael Kläsgen

Von oben sieht es aus wie ein A, aber nicht wie irgendein A, sondern wie das Aldi-Nord-A, der Buchstabe ist leicht verzerrt. Er bildet die Umrisse der neuen Firmenzentrale des Discounters in Essen-Kray. Das A ist ein Statement: Es erstreckt sich über weite Teile des 14 Fußballfelder großen Areals. Und Fußballersprache versteht man nicht nur hier im Ruhrgebiet. Das A ist groß, man sieht es von der A40 aus, vor allem das Hauptgebäude, rechts vom A, in dem ganz oben die Chefs sitzen - in einigen der wenigen Einzelbüros.