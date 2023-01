Von Michael Kläsgen

Etwa zehn Jahre hat der Streit gedauert, jetzt haben sie ihn beigelegt. Die zerstrittenen Erben von Aldi Nord haben sich darauf geeinigt, den Konzern neu zu organisieren. Dazu wird eine neue Holding-Gesellschaft gegründet in Form einer Stiftung & Co. KG, so ähnlich wie sie es auch beim Aldi-Rivalen Lidl gibt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird Torsten Hufnagel, bisher Chef des Discounters und Gesamtverantwortlicher des Verwaltungsrats, Vorstandsvorsitzender dieser Aldi-Nord-Stiftung. Der Verwaltungsrat wird sich den Angaben zufolge auflösen, sobald die Holding gegründet ist.