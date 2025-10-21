Mit einem großzügigen Steuervorteil will die Regierung Ruheständler dazu bringen weiterzuarbeiten. Zwei Beispiele zeigen, wie lukrativ das ist. Aber hilft es auch gegen den Fachkräftemangel?

Wer am 1. November 1959 geboren wurde, hat zu Neujahr 2026 gleich doppeltes Glück: Sie oder er erreicht am 1. Januar auf den Tag genau das gesetzliche Rentenalter und bekommt prompt ein lukratives Angebot vom Staat. Denn sie oder er kann zum Jahreswechsel, genau wie alle vorher Geborenen, die neue Aktivrente in Anspruch nehmen, die das Bundeskabinett vergangene Woche beschlossen hat. Läuft alles wie von Union und SPD geplant, dann startet die Aktivrente zum 1. Januar 2026.