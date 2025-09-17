Die Regierung will Rentner mit einem Steuerbonus locken, länger zu arbeiten. Nicht alle sind darüber glücklich.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Die Bundesregierung bringt drei Reformen auf den Weg, damit die Deutschen mehr arbeiten. Es geht um die sogenannte Aktivrente, das ist ein Steuerbonus für Rentner, die weiter arbeiten. Außerdem sollen Zuschläge für Überstunden steuerfrei werden. Und wer von Teilzeit in Vollzeit wechselt und dafür eine Prämie vom Chef erhält, soll ebenfalls einen Steuervorteil bekommen. Das geht aus einem Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums hervor. Das Gesetz ist noch nicht in die Ressortabstimmung gegangen, also in die formalen Verhandlungen zwischen den Bundesministerien. Dabei könnten noch Punkte geändert werden, bis es ins Kabinett und anschließend in Bundestag und Bundesrat geht. Bereits Anfang 2026 soll das Gesetz in Kraft treten, der Zeitplan für die Verhandlungen ist entsprechend straff.