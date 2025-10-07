Reem Alabali Radovan hat wirklich keinen leichten Job. Der Haushalt der Entwicklungsministerin wird von Jahr zu Jahr gekürzt. Die Union hätte das Ministerium am liebsten ganz abgeschafft, und die Populisten von der AfD wettern auf Plakaten nach wie vor gegen Geld für „Radwege in Peru“, obwohl das nur ein winziger Ausschnitt deutscher Hilfe ist. Rückenwind sieht anders aus. Doch nun hat die Ministerin einen Plan. Einen „Aktionsplan“.