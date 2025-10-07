Zum Hauptinhalt springen

RohstoffeDie Wirtschaft will bei der Entwicklungshilfe mitreden

Lesezeit: 3 Min.

Reem Alabali Radovan (SPD), Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erklärt in Berlin, wie sie die Entwicklungspolitik neu ausrichten will.
Reem Alabali Radovan (SPD), Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erklärt in Berlin, wie sie die Entwicklungspolitik neu ausrichten will. (Foto: Michael Kappelerdpa)

Das Entwicklungsministerium möchte die Industrie enger einbinden und sich stärker um begehrte Rohstoffe kümmern. Doch Wirtschaftsverbände fordern mehr.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Reem Alabali Radovan hat wirklich keinen leichten Job. Der Haushalt der Entwicklungsministerin wird von Jahr zu Jahr gekürzt. Die Union hätte das Ministerium am liebsten ganz abgeschafft, und die Populisten von der AfD wettern auf Plakaten nach wie vor gegen Geld für „Radwege in Peru“, obwohl das nur ein winziger Ausschnitt deutscher Hilfe ist. Rückenwind sieht anders aus. Doch nun hat die Ministerin einen Plan. Einen „Aktionsplan“.

