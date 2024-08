In Japan rauschen die Kurse in die Tiefe wie seit Jahrzehnten nicht, auch in Europa leuchten Minuszeichen. Die Woche beginnt mit hohen Verlusten am Aktienmarkt – und Anleger fragen sich: War das nur der Anfang?

Von Stephan Radomsky

Die Börsen weltweit sind in Aufruhr, womöglich sogar in Panik. Denn nach den schlechten Nachrichten der vergangenen Tage und Wochen brachte auch das Wochenende keine Beruhigung, im Gegenteil: Um mehr als zwölf Prozent sackte der Nikkei-Leitindex an der Börse in Tokio bis zum Handelsschluss am Montagmorgen europäischer Zeit ab, es war der größte Tagesverlust dort seit Oktober 1987 – jenem „schwarzen Montag“, der den bis dahin größten Kurssturz nach dem Zweiten Weltkrieg markierte. Und auch andere wichtige Handelsplätze in Asien wie Seoul oder Taipeh schlossen mit Verlusten von mehr als acht Prozent tief im Minus.