Nach dem Crash zum Wochenanfang ging es am japanischen Aktienmarkt wieder steil nach oben. Der Nikkei-Index stieg um mehr als zehn Prozent auf 34 675 Punkte und fuhr damit den größten Tages-Punktgewinn seiner Geschichte ein.

Die Erholung folgte auf den größten Tagesverlust seit dem Schwarzen Montag 1987 mit einem Kurseinbruch von gut zwölf Prozent, der vor allem durch Rezessionsängste in den USA sowie Sorgen um die Abwicklung von Yen-finanzierten Investitionen ausgelöst worden war.

In Deutschland blieb die Stimmung am Dienstag zunächst verhalten: Im frühen Geschäft legt der Dax leicht um 0,6 Prozent zu. Am Montag hatte der deutsche Leitindex zeitweise 3,6 Prozent verloren. Später erholte sich der Index leicht und ging mit einem Minus von 1,8 Prozent aus dem Handel.

An der Wall Street büßte der Dow Jones am Montag 2,6 Prozent ein.

Leicht abwärts ging es erneut in China: Die Indizes der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gaben jeweils rund ein halbes Prozent nach. Am Vortag war der chinesische Aktienmarkt allerdings auch nur um gut ein Prozent gefallen und hatte sich damit im Vergleich zu anderen Märkten relativ stabil gezeigt. Analysten führen dies auf die bereits bestehende Schwäche des chinesischen Marktes zurück, die ihn teilweise von den globalen Turbulenzen abkoppelt.