17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Aktienmärkte Dax erneut mit Verlusten

Die Furcht vor einem Konjunktureinbruch drückt nach wie vor die Stimmung der Anleger an den Börsen. Die Papiere des Onlinehändlers Zalando stehen wegen einer Gewinnwarnung im Fokus.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag schwächer präsentiert. Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur warfen die Anleger erneut Aktien aus ihren Depots. Der Dax gab 0,9 Prozent auf 10 772 Punkte nach. Die Hoffnung auf Konjunkturhilfen der chinesischen Regierung verhinderten allerdings größere Verluste. Die Regierung in Peking will das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft 2019 "in einer vernünftigen Spanne" halten. Dies sei nur durch höhere Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik zu erreichen, sagte Anlagestratege Wang Shenshen vom Research-Haus Tokai Tokyo.

Außerdem wuchs wegen der anstehenden geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank Fed die Anspannung. Allgemein werde mit einer Zinserhöhung gerechnet, sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus Activ-Trades. Wichtiger sei daher der Ausblick der Notenbanker. Für Unruhe sorgte allerdings US-Präsident Donald Trump, der via Twitter davor warnte, überhaupt über eine Zinserhöhung nachzudenken.

Bei den Unternehmen sorgte eine Gewinnwarnung des britischen Online-Modehändlers Asos für Unruhe. Die Firma kassierte ihre Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2018/2019. Die Aktien fielen daraufhin um mehr als 40 Prozent. "Wenn es für Asos schon schwierig ist, hat so ziemlich jeder Einzelhandelswert ein Problem", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die im M-Dax notierten Papiere des Asos-Konkurrenten Zalando stürzten zeitweise um knapp 18 Prozent ab und waren so billig wie seit 2014 nicht mehr. Die Titel von Innogy gaben 1,2 Prozent nach. Nach der Absage des britischen Versorgers SSE an eine Vertriebsfusion mit der Innogy-Sparte Npower kappte der deutsche Energiekonzern teilweise seine Jahresziele. Dass im Dax die Eon-Aktie mit minus 2,9 Prozent darunter litt, liegt an der vor einiger Zeit mit RWE beschlossenen Neuaufteilung der Innogy-Geschäftsfelder. Dadurch geht der Vertriebsbereich von Innogy an Eon über.

An der Wall Street sank der Dow Jones bis zur Handelsmitte um 0,4 Prozent. Wegen des Skandals um angeblich mit Asbest verseuchtes Babypuder fielen die Titel von Johnson & Johnson um 2,3 Prozent. Nach Medienberichten wusste der Hersteller von Penaten-Babypflege offenbar schon seit Jahrzehnten von der Existenz des gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffes in seinen Pudern.