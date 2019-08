2. August 2019, 18:46 Uhr Aktienkauf Achleitner investiert

Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat für fast eine Million Euro Aktien des Geldhauses gekauft. Einer Börsenmitteilung vom Freitag zufolge erwarb der Manager Papiere im Wert von insgesamt 992 380 Euro. An der Börse machte die Aktie des Instituts einen kleinen Hüpfer nach oben, notierte jedoch in einem schwachen Gesamtmarkt immer noch 1,5 Prozent im Minus bei 6,99 Euro. Anfang Juli hatte Vorstandschef Christian Sewing erklärt, ein Viertel seines Grundgehalts in eigene Aktien stecken zu wollen, das wären etwa 850 000 Euro.