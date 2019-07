25. Juli 2019, 18:45 Uhr Aktien Zinsentscheid wirkt nur kurz

Die Freude über den EZB-Entscheid ist schnell verpufft, und der Dax rutscht deutlich ins Minus. Ein enttäuschender Ifo-Index belastet die Kurse zusätzlich.

Die Kurse am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag nur kurz von der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) profitiert. Gleich nach der Bekanntgabe des Entscheids war der Dax noch um 0,6 Prozent gestiegen, konnte diese Gewinne allerdings nicht halten und drehte wieder zurück ins Minus. Der deutsche Leitindex schloss somit 1,3 Prozent tiefer bei 12 362 Punkten. Die Währungshüter hatten sowohl den Leitzins als auch den Einlagezins für Banken wie erwartet unverändert belassen, allerdings deuteten Aussagen des EZB-Präsidenten Draghi auf eine künftige weitere Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone hin. Getrübt wurde die Stimmung der Anleger durch den überraschend kräftig gefallenen Ifo-Geschäftsklima-Index für Deutschland, der im Juli auf den niedrigsten Wert seit April 2013 gesunken war. Die Aussicht auf den Aufkauf weiterer Anleihen durch die EZB trieb die Kurse der Banken an. Papiere der Deutschen Bank gewannen an der Dax-Spitze 1,5 Prozent und die der Commerzbank im M-Dax ein Prozent.

Das Interesse der Anleger richtete sich außerdem auf die Quartalsberichte der Unternehmen. So glänzte Volkswagen mit einem Gewinnplus und bekräftigte im Gegensatz zu den Konkurrenten BMW und Daimler seine Prognose. Die Aktien legten zunächst mehr als zwei Prozent zu, rutschten dann aber um knapp 2,9 Prozent ins Minus. Händler machten dafür einerseits Gewinnmitnahmen, andererseits schwache Geschäftszahlen beim japanischen Branchenkollegen Nissan verantwortlich. Auch die Kurse anderer europäischer Autohersteller schlossen tiefer.

Gut lief es auch im zweiten Quartal für die Deutsche Börse, die weiter vom hohen Absicherungsbedarf vieler Investoren profitierte. Die Aktien gewannen 0,2 Prozent.

Um 14 Prozent ging es für die Aktien von Aixtron nach oben. Der Chipanlagenbauer hofft auf bessere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte und rechnet mit einer Gewinnmarge am oberen Ende der angekündigten Spanne.

Durchwachsene Firmenbilanzen beendeten vorläufig die Rally an der Wall Street. Der Dow Jones notierte zur Handelsmitte 0,5 Prozent tiefer. Zu den größten Verlierern zählte die Tesla-Aktie mit einem Kursrutsch von 14 Prozent. Der Quartalsverlust fiel etwa drei Mal so hoch aus wie erwartet.