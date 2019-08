Die Anleger können sich nicht so recht entscheiden. Der Dax findet keine klare Richtung. Ein starkes Interesse an der Aufzugssparte von Thyssenkrupp treibt den Kurs der Aktie nach oben.

Artikel per E-Mail versenden

Zum Auftakt des alljährlichen Notenbanker-Treffens im amerikanischen Jackson Hole haben Europas Anleger Vorsicht walten lassen. Der Dax pendelte am Donnerstag überwiegend um den Schlusskurs des Vortages. Zum Handelsschluss jedoch gab der deutsche Leitindex 0,5 Prozent auf 11 747 Punkte nach. US-Notenbankchef Jerome Powell könnte die Zinshoffnungen der Anleger in seiner Rede am Freitag enttäuschen, warnte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Es sei fraglich, ob er der Forderung von Präsident Donald Trump nach einer aggressiven Zinssenkung nachgeben werde. "Es geht immerhin um die Selbstständigkeit der US-Notenbank." Schon von den Protokollen zum jüngsten Zinsentscheid im Juli zeigten sich die Investoren enttäuscht. Sie signalisierten, dass die US-Währungshüter zuletzt unentschlossen waren. Die Anleger warteten nun gespannt auf die Veröffentlichung der EZB-Mitschriften.

Bei den Einzelwerten im Dax war die Aktie von Thyssenkrupp mit einem Kursgewinn von 5,6 Prozent der Top-Favorit. Es gibt offenkundig reges Interesse an der Aufzugssparte der Essener. Dem Manager Magazin zufolge interessieren sich "fast alle namhaften Fonds" für das Geschäft. Erste informelle Gespräche für eine Mehrheits- oder Komplettübernahme laufen demnach bereits. Zudem zieht Thyssenkrupp gegen das Nein der EU-Kommission zur Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel vor Gericht.

Im M-Dax zählten erneut die Papiere von Osram zu den größten Gewinnern. Sie legten um knapp zwei Prozent zu. Der deutsche Lichttechnikkonzern billigte den Plan von AMS, ein offizielles Kaufangebot vorzulegen. Der österreichische Chiphersteller will die Offerte der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle überbieten.

Der Ingenieur-Dienstleister Bertrandt ist wegen der schwachen Autoindustrie pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Die Papiere waren im Kleinwerte-Index S-Dax mit einem Abschlag von fast fünf Prozent der größte Verlierer.

Die US-Börsen zeigten sich ohne klar erkennbare Tendenz. Der Dow Jones notierte zur Handelsmitte unverändert bei 26 200 Punkten. Zu den Gewinnern zählte die Boeing-Aktie mit einem Plus von 2,7 Prozent. Der Flugzeugbauer hat einen Auftrag von knapp einer Milliarde Dollar an Land gezogen.