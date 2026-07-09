Das Prinzip „Eine Aktie – eine Stimme“ gilt an der Börse längst nicht mehr überall: Mit Super-Aktien kontrollieren die Könige des Silicon Valley wie Elon Musk ihre Imperien. Über Vorteile und Risiken der Mehrstimmrechtsaktien.

Am 9. Juni ging ein Brief raus an Elon Musk, Adresse: „1 Rocket Road, Starbase, Texas“. In dem flehte das CII, der Lobbyverband der institutionellen Investoren, den Space-X-Gründer an: Er möge kurz vor dem Börsengang seiner Raumfahrt-KI-Firma doch bitte darauf verzichten, sich mit einer Minderheit der Aktien mehr als 85 Prozent der Stimmrechte bei Space-X zu sichern. Investoren könnten so den Firmenchef Musk nicht kontrollieren, er aber die Unternehmensspitze nach Lust und Laune besetzen.