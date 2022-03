Kommentar von Hendrik Munsberg

Sie heißt "Aktienrente", weil das jedenfalls in Deutschland irgendwie nach Aufbruch klingt. Sie gilt als ein Schlüsselprojekt der Ampelkoalition, vor allem für FDP und Grüne, die nach der letzten Wahl hoch und heilig versprachen, ihr politisches Wirken in den Dienst der jungen Generation zu stellen, nachdem diese Liberale und Grüne in besonderer Weise mit Stimmen bedacht hatten. Und der stets eloquente FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner schöpfte aus Vorhaben wie diesem gar das Recht, das Drei-Parteien-Bündnis als "Fortschrittskoalition" zu etikettieren. Und so viel stimmt ja: Es wird höchste Zeit, dass gerade die Jüngeren bei der Vermögensbildung fürs Alter auch von langfristig orientierten Anlagemöglichkeiten an den internationalen Kapitalmärkten profitieren.