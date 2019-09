Die bessere Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat die Anleger am Dienstag weitgehend kalt gelassen. Der Dax schloss 0,3 Prozent tiefer. Der Ifo-Geschäftsklimaindex legte im September zu. "Der aktuelle Wert des Geschäftsklimaindex ist kein Grund zur Freude", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. "Die Talfahrt ist zwar fürs Erste gestoppt, ein Stimmungsumschwung ist das aber noch lange nicht."

Wie schon am Vortag gehörten Reise- und Luftfahrtunternehmen einen Tag nach dem Zusammenbruch des britischen Reisekonzerns Thomas Cook zu den Gewinnern. Die Konkurrenten hoffen, sich einen Anteil des Thomas-Cook-Geschäfts sichern zu können. Zudem setzen Börsianer auf einen nachlassenden Preisdruck bei Pauschalreisen und Flügen. Die Papiere der Lufthansa zählten mit einem Plus von zwei Prozent zu den größten Gewinnern im Dax. Die Aktien von Ryanair legten in Dublin um 1,3 Prozent zu, Tui-Titel notierten in London um 6,5 Prozent höher. Volkswagen-Papiere gaben nach der Anklage gegen Vorstandschef Herbert Diess, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und Ex-Konzernchef Martin Winterkorn um 2,2 Prozent nach. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft den Managern Marktmanipulation im Zusammenhang mit dem Dieselskandal vor.

Nach einer Gewinnwarnung äußerten sich mehrere Analysten skeptisch zu den Aktien des Düngemittelproduzenten K+S, die um 4,9 Prozent verloren und damit der schwächste Wert im M-Dax waren. Die Aktien von SAF Holland brachen nach der zweiten Prognosesenkung in diesem Jahr im S-Dax um 24 Prozent ein. Der Lkw-Zulieferer rechnet nun in diesem Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Ein erneuter Großauftrag aus der Türkei brachte den Aktien des Windturbinenbauers Nordex ein Plus von 4,3 Prozent ein.

Dem schwedischen Finanzinvestor EQT gelang ein glänzendes Börsendebüt. EQT-Aktien legten in Stockholm nach einem Ausgabepreis von 67 Kronen um 34 Prozent zu.

Auch die Börsen an der Wall Street präsentierten sich schwächer. Der Dow Jones gab zur Handelsmitte um 0,3 Prozent auf 26 910 Punkte nach. Der kanadische Softwarehersteller Blackberry senkte seine Umsatzprognose. Blackberry-Aktien sackten daraufhin in New York um mehr al 20 Prozent ab.