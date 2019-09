Leichtes Plus zum Wochenstart

Der Dax erarbeitet sich im Handelsverlauf leichte Gewinne. Auf der Verliererseite standen die Titel der Stahlunternehmen Thyssenkrupp und Klöckner & Co.

Nach einem zähen Handelsauftakt haben sich die Anleger am Montag doch noch zu Aktienkäufen durchgerungen. Der Dax stieg um 0,4 Prozent auf 12 428 Punkte. Gebremst wurden der Anstieg jedoch von dem Bericht, wonach die US-Regierung erwäge, chinesische Unternehmen vom Finanzmarkt auszuschließen - auch wenn das US-Finanzministerium dies mittlerweile zurückgewiesen hat.

Unter Druck standen die Technologiewerte, die besonders stark unter den Spannungen im Welthandel und dem Streit zwischen den USA und China leiden. Hierzulande gehörte mit einem Minus von 0,6 Prozent die Aktie von Infineon zu den größten Verlierern im Dax, an der Börse in Mailand gaben die Titel von ST-Microelectronics zeitweise um ein Prozent nach.

Einen Dämpfer gab es für die jüngsten Spekulationen über eine innerdeutsche Stahlfusion. Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit dem Stahlgeschäft von Thyssenkrupp seien von Seiten des Stahlhändlers Klöckner & Co beendet worden, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Die Klöckner-Papiere machten aber anfängliche Verluste wett und stiegen um 2,1 Prozent. Thyssenkrupp-Aktien büßten 1,3 Prozent ein. Schlusslicht im Dax war das Papier von Fresenius, das gut zwei Prozent verlor. Analyst Michael Jüngling von der US-Investmentbank Morgan Stanley verwies auf die vom Marktforscher IMS veröffentlichten Umsatzzahlen zum US-Geschäft der Flüssigmedizin-Sparte Kabi, die leicht negative Folgerungen für den deutschen Medizinkonzern mit sich brächten.

Osram-Titel verloren ein Prozent auf 40,35 Euro. An diesem Dienstag läuft das Angebot des österreichischen Chipherstellers AMS für den Münchner Lichtkonzern aus. Je Aktie bietet AMS 41 Euro. Experten meinten, es müsse abgewartet werden, ob die Finanzinvestoren Bain und Advent ihr Angebot erhöhten. Allerdings sei es ein riskantes Geschäft für AMS. Nach dem Verkauf des Glasfasernetzbetreibers Inexio an den schwedischen Investor EQT legten die Aktien der Deutschen Beteiligungs-AG an der S-Dax-Spitze um 9,6 Prozent zu. Einer mit der Transaktion vertrauten Person zufolge liegt der Wert des Geschäfts bei einer Milliarde Euro.

An der Wall Street stand der Dow Jones zur Handelsmitte 0,5 Prozent höher.