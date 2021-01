Aktien sind so stark gestiegen, dass viele Anleger sich fragen, was sie jetzt tun sollen: Kaufen, verkaufen oder noch mehr kaufen? Eine Entscheidungshilfe.

Von Harald Freiberger, München

Die Deutschen haben sich 2020 etwas getraut: Ausgerechnet in dem Jahr, in dem ein Virus Angst und Schrecken verbreitete, sind sie mutig geworden und haben Aktien gekauft wie seit Jahren nicht. Es war nicht zu ihrem Nachteil, denn nach dem Crash im März hat sich die Börse schnell erholt.

Nun, zu Beginn des neuen Jahres, steht sie auf Rekordhoch. Aktien sind so stark gestiegen, dass es Anleger schon wieder verunsichert. Wer noch nicht eingestiegen ist, fragt sich, ob es dafür zu spät ist, wer eingestiegen ist, fragt sich, ob er Gewinne mitnehmen soll, und alle fragen sich, wie es weitergeht. Die SZ hat Vermögensverwalter um Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Aktien gebeten.

Wie sind die Aussichten für 2021?

Es herrscht großer Optimismus. "Für die Börse gilt das Motto: Die Party geht weiter", sagt Frank Wieser von PMP Vermögensmanagement in Düsseldorf. Dafür sorgen vor allem Notenbanken und Regierungen mit billigem Geld und Konjunkturprogrammen. Die Zinsen dürften mindestens weitere zwei, drei Jahre nahe null bleiben. Das heißt: Es gibt für Investoren kaum Alternativen zu Aktien.

Außerdem rechnen viele mit einer Konsumrallye, wenn die Impfquoten steigen und das Coronavirus eingedämmt ist. "Die Bürger möchten einfach wieder shoppen, reisen, Geld ausgeben", sagt Wieser. In einem solchen Szenario würden die Unternehmensgewinne und damit auch Aktien deutlich steigen.

Das größte Risiko für die Aktienmärkte sieht Adrian Roestel von der Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen in München in einem "kurzfristigen Kontrollverlust über das Virus". Träten neue Mutanten auf, könnte dies im schlimmsten Fall zu längeren und schärferen Lockdowns führen mit negativen Folgen für Unternehmen und Kapitalmärkte. Doch im Grunde glaubt auch Roestel: "Die Börsenampeln in diesem Jahr stehen auf Grün."

Wie sollten sich Anleger darauf einstellen?

Die guten Aussichten für 2021 verleiten manchen Anlageexperten zu klaren Ansagen: "Wer in den kommenden zwölf bis 24 Monaten nicht an der Börse investiert, ist selber schuld", sagt Helge Müller von Genève Invest. Auch Nicolas Pilz von der Societas Vermögensverwaltung in Düsseldorf schätzt die Situation sehr positiv ein: "Wer nicht investiert ist, sollte investieren, wer investiert ist, sollte dies auch bleiben", sagt er. Es könnte zwischenzeitlich zwar Schwankungen geben, doch diese dürften Anleger nicht abschrecken. "Der größte Verlust besteht langfristig darin, gar nicht investiert zu sein."

Die Notwendigkeit eines langfristigen Horizonts betonen alle Vermögensverwalter: Wer in Aktien investiert, sollte das Geld mindestens zehn Jahre nicht brauchen. Denn auf kurze Sicht können die Kurse einbrechen, auf längere Sicht aber rentieren Aktien im Durchschnitt deutlich höher als alle anderen Anlageformen. Wichtig ist es auch, in viele verschiedene Unternehmen, Branchen und Regionen zu investieren, um das Risiko zu verringern, das von einzelnen Aktien ausgeht. Eine praktische Möglichkeit, die auch immer mehr Bundesbürger nutzen, sind sogenannte ETFs, die Aktienindizes wie dem MSCI World (rund 1600 Aktien) oder dem MSCI World All Countries (rund 2400 Aktien) folgen.

Wie hoch soll der Aktienanteil sein?

Wer langfristig an der Börse investieren will, um für das Alter vorzusorgen, muss für sich entscheiden, mit welchem Anteil seines Geldes er das tun will, wie hoch seine Aktienquote also sein soll. Das Prinzip: Je länger ein Anleger Zeit hat, umso länger hat er auch Zeit, Schwankungen an den Aktienmärkten auszusitzen. Wer 30 Jahre lang spart, verträgt deshalb auch eine Aktienquote von 80 Prozent, wer in fünf Jahren in Rente geht, sollte sie eher in Richtung 20 Prozent verringern.

Nikolaus Braun von der Münchner Honorarberatung Neunundvierzig empfiehlt seinen Kunden immer, sich vorzustellen, dass ihr Aktienanteil nach einem Crash nur noch die Hälfte wert ist, dass aus 30 000 Euro auf dem Papier also 15 000 Euro werden. "An der Börse sollte nur so viel investiert werden, dass man das psychisch aushält und dann nicht in Panik verkauft", sagt Braun. Das Wichtigste sei, eine einmal gewählte Strategie durchzuhalten.

Wann ist der ideale Zeitpunkt?

Braun gibt darauf eine knappe Antwort: "jetzt." Da niemand die Zukunft vorhersagen könne, schaffe es auch niemand, stets auf dem Tiefpunkt ein- und auf dem Höhepunkt auszusteigen. Alle Timing-Strategien scheiterten deshalb über kurz oder lang, auch bei professionellen Vermögensverwaltern. Die Alternative sei langfristiges Investieren, ohne auf Prognosen zu achten. "Abwarten, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, ist definitiv keine Alternative, sondern fast eine Garantie, sich verrückt zu machen, ewig nicht zu investieren und am Ende dann doch falschzuliegen", sagt der Vermögensberater.

Besser einmal anlegen oder mit einem Sparplan?

Wie soll man konkret in Aktien investieren? Man kann einmalig einen Betrag anlegen oder gestreckt über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel mit einem Sparplan, bei dem jeden Monat ein fester Betrag vom Konto auf einen breit gestreuten Aktienfonds oder Aktien-ETF fließt. Untersuchungen zeigen, dass ein einmaliges Investment langfristig und im statistischen Durchschnitt höhere Rendite bringt.

Trotzdem setzt sich der Anleger damit einem Risiko aus: Kommt es kurz nach seinem Investment zu einem Börsenkrach, kann das dem Erfolg schwer schaden. Es ist vor allem eine psychologische Hürde. Vermögensverwalter Roestel empfiehlt deshalb gerade unerfahrenen Anlegern, sich schrittweise in den Markt zu wagen, etwa mit einem Sparplan. "Diese Kontinuität allein ist schon ein Vorteil, da Anleger kein Timing-Risiko eingehen", sagt Roestel. Vielen Anlegern falle es zudem leichter, monatlich zum Beispiel 50 Euro beiseitezulegen als einmal im Jahr 600 Euro.

Soll man Gewinne mitnehmen?

Wer im März oder April 2020 eingestiegen ist, hat mittlerweile Kursgewinne von 50 Prozent oder mehr in seinem Depot. Allerdings stehen diese Gewinne nur auf dem Papier. Mancher kommt da auf den Gedanken, einen Teil der Aktien zu verkaufen, um die Kursgewinne in bares Geld umzumünzen. Es gibt Argumente dafür, frei nach dem Börsenspruch: "An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben." Doch der Düsseldorfer Vermögensverwalter Nicolas Pilz gibt zu bedenken: "Gewinne zu realisieren, nur um psychologisch das Gefühl zu haben, Vermögen gesichert zu haben, ist der falsche Ansatz. Dann sitzt man auf Cash und stellt sich erneut die Frage: Was nun kaufen?"

Gerade wer mit Aktien langfristig für das Alter vorsorgen will, sollte sich durch solche Impulse nicht vom Weg abbringen lassen. Eine gute Möglichkeit, damit umzugehen, ist das sogenannte Rebalancing, also das regelmäßige Zurücksetzen der Aktienquote auf die angestrebte Größe. Ein Beispiel: Ein Anleger hat 40 000 Euro investiert, davon 20 000 Euro in Aktien. Sind die Aktien binnen eines Jahres um 20 Prozent gestiegen, sind sie nun 24 000 Euro wert, was einem Anteil von 55 Prozent entspricht. Der Anleger könnte dann Aktien im Wert von 2000 Euro verkaufen und festverzinslich anlegen, um das Depot wieder der festgelegten Struktur anzupassen. Gleichzeitig nimmt er damit Gewinne mit. Im umgekehrten Fall würde er Aktien zukaufen, also zum Beispiel die Sparquote für seinen Aktien-ETF erhöhen.

Kann man vom Technologie-Boom profitieren?

Die Pandemie spaltete die Börse in Gewinner und Verlierer: Branchen wie Luftfahrt, Touristik, Automobilhersteller, Hotellerie und Gastronomie litten, Technologie- und Gesundheitsaktien dagegen boomten. Das lässt auch viele Privatanleger nachdenklich werden: Sollen sie darauf reagieren und zum Beispiel verstärkt Technologie-Aktien kaufen?

Solche Überlegungen sind alles andere als trivial. Das zeigt sich schon daran, dass sich bei Vermögensverwaltern das gesamte Spektrum an Meinungen dazu findet: Es gibt welche, die sagen, Technologie-Aktien böten weiterhin die besten Chancen, andere meinen, dass die Absturzgefahr immer größer werde. Ähnlich ist es bei anderen Trends wie Gesundheit, Ökologie oder Demografie. Die einen meinen, dass besonders gebeutelte Branchen wie Luftfahrt und Touristik das größte Aufholpotenzial haben, andere betonen, bei ihnen sei weiterhin Vorsicht geboten.

Grundsätzlich gilt: In jedem Aktienkurs sind die aktuellen Informationen und die künftigen Erwartungen stets so abgebildet, wie alle Investoren sie einschätzen. Deshalb sind Technologie-Aktien auch besser bewertet als Luftfahrt-Aktien. Ob sie auch künftig besser abschneiden, ist reine Spekulation. "Privatanleger, die langfristig investieren wollen, sollten sich von solcher Sektoren-Spekulation fernhalten", sagt Honorarberater Braun. Wer etwa einen ETF auf den weltweiten Aktienindex MSCI World bespare, habe damit schon einen beträchtlichen Anteil seines Geldes in Technologie-Aktien investiert. Man müsse also nicht zusätzlich noch einen Technologie-Fonds kaufen, weil dies das Risiko erhöhe.

Und wo führt das alles noch hin?

Eine Frage beschäftigt viele Anleger: Wohin führt die Politik des billigen Geldes, die Aktien stark begünstigt, langfristig? Und was passiert, wenn sie einmal endet? "Der Staat sorgt durch eine expansive Geldpolitik dafür, dass die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen steigt", sagt Vermögensverwalter Helge Müller von Genève Invest. Der Preis dafür sei jedoch hoch: Irgendwann sei die Party vorbei, er rechnet in zwei bis drei Jahren damit. Was übrig bleibe, sei die Inflation mit ihren negativen Auswirkungen. Das führe letztlich zu Finanzrepression: Die Zinsen würden weiter niedrig gehalten, trotz steigender Inflation. Die Folge sei schleichender Sparverlust.

Doch auch das ist eher ein Argument für Aktien, die Sachwerte sind, da ein Anleger damit einen Anteil am Unternehmen erwirbt. Wenn die Inflation anzieht, sind mit festverzinslichen Anlagen Verluste zu erwarten. "Vorteilhafter sind Positionen als Eigentümer am Produktivkapital, Rohstoffen und Edelmetallen", sagt Markus Merkel von der Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung in München. "Besser man ist Eigentümer von nicht beliebig vermehrbaren Gütern anstatt Gläubiger, der auf das fortbestehende Vertrauen in das derzeitige Finanzsystem setzt."