Von Harald Freiberger

Die Nervosität ist groß derzeit. In den vergangenen zwei Jahren sind viele Privatanleger in Deutschland in den boomenden Aktienmarkt eingestiegen. Doch seit Anfang des Jahres geht es in die andere Richtung. Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch angekündigt, dass sie die Zinsen bald anhebt, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Steigende Zinsen sind grundsätzlich Gift für die Aktienmärkte. Dazu die Kriegsgefahr wegen des Ukraine-Konflikts, die Sorgen um die Konjunktur wegen der Omikron-Variante des Coronavirus. Es kommt gerade viel zusammen. Die Börse reflektiert diese Unsicherheit. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor zuletzt an einzelnen Tagen bis zu vier Prozent. Anleger lassen sich davon anstecken und fragen sich besorgt, ob es nicht besser wäre, derzeit aus dem Aktienmarkt auszusteigen. Wer Anlageexperten fragt, erhält dazu eine eindeutige Antwort: nein. Die fünf wichtigsten Gründe dafür: