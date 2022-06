Von Jan Diesteldorf, Harald Freiberger und Claus Hulverscheidt

Lange Zeit hatten sie gehofft, dass die Dinge von allein wieder in Ordnung kommen. Am Mittwoch aber zogen US-Notenbankpräsident Jerome Powell und seine Mitstreiter bei der Federal Reserve (Fed) überraschend die Notbremse. Um 20 Uhr deutscher Zeit lief die Eilmeldung über die Newsticker, dass der Leitzins in den USA um 0,75 Prozentpunkte steigt. Das ist die stärkste Erhöhung seit 1994 - und die Botschaft könnte klarer kaum sein: Powell will die Inflation in den Griff bekommen und nimmt dafür gewaltige Risiken für die Börsen, die Finanzwirtschaft und die Weltkonjunktur in Kauf. Später einmal könnte dieser 15. Juni 2022 als jener Tag gelten, an dem eine goldene Ära offiziell zu Ende ging.