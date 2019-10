Hoffnungssignale im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt haben dem Dax am Montag etwas neuen Schwung gegeben. Der deutsche Leitindex stieg um 0,4 Prozent auf 12 942 Punkte, den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren. Insbesondere die Ankündigung des US-Präsidenten, dass der erste Teil des Handelsabkommens mit China bei einem Gipfeltreffen in Chile im November unterzeichnet werden könnte, sorgte für gute Stimmung bei den Anlegern. Zusätzlichen Schub versprachen sich Börsianer zudem von der laufenden Bilanzsaison. Hauptaugenmerk dürfte auf den Ausblicken der Firmen liegen, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Brokerhaus CMC Markets: "Zuletzt haben die Investoren honoriert, dass die Ausblicke bestätigt wurden. Das Signal: Es geht nicht weiter abwärts."

Hierzulande eröffnete Covestro den Bilanzreigen mit gemischten Zahlen. Das operative Quartalsergebnis des Kunststoffspezialisten habe zwar leicht über den Erwartungen gelegen, das Gesamtjahresziel dagegen leicht darunter, schrieb Analyst Heiko Feber vom Bankhaus Lampe. Der Kurs der Covestro-Aktien schwankte im Handelsverlauf stark. Zuletzt führten sie mit einem Minus von knapp drei Prozent die Dax-Verlierer an. Die Commerzbank hat ihren operativen Gewinn im dritten Quartal um fast ein Drittel gesteigert und damit die Schätzungen von Analysten übertroffen. Commerzbank-Aktien legten im M-Dax um 2,3 Prozent zu. Im S-Dax gewannen die Anteile des Immobilienkonzerns TLG knapp vier Prozent an Wert. Konkurrent Aroundtown will noch vor Jahresende ein Übernahmeangebot vorlegen. Die Aroundtown-Titel verloren im M-Dax 0,3 Prozent. An der Wall Street stand der Dow Jones um 0,4 Prozent höher, während der breiter aufgestellte S&P 500 um 0,5 Prozent vorankam und zeitweise ein Rekordhoch von 3044 Zähler erreichte. Für Aufsehen sorgte ein Kurssprung von mehr als 30 Prozent bei den Aktien von Tiffany. Zuvor hatte der französische Luxusgüter-Hersteller LVMH Sondierungsgespräche zu einer 14,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Juweliers bestätigt. Es sei aber noch offen, ob es zu einer Einigung komme, teilte LVMH mit. Ein 30-prozentiger Gewinnanstieg im abgelaufenen Quartal erfreute die Aktionäre von Spotify. Die Titel des Musikstreaming-Dienstes zogen um 14 Prozent an.