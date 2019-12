Die meisten Anleger sind in der Weihnachtspause. An der Wall Street wird am zweiten Weihnachtsfeiertag zwar schon wieder gehandelt. Die Investoren sind jedoch zurückhaltend.

Während die meisten Aktienbörsen weltweit am zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen blieben, wurde an den US-Börsen am Donnerstag bereits wieder gehandelt. Der Leitindex Dow Jones verbesserte sich leicht um 0,2 Prozent. Unterstützung kam von amerikanischen Konjunkturdaten. So zeigten die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dass sich der Arbeitsmarkt in den USA weiter in robuster Verfassung befindet. Insgesamt aber hielten sich die Anleger nach den jüngsten Kurszuwächsen zurück, sagten Händler. Gleichwohl steht die Wall Street in diesem Jahr vor den kräftigsten Zuwächsen seit 2013. Dazu hatte vor allem die Entspannung im Handelsstreit beigetragen, die sich seit einigen Wochen abzeichnet. Am Dienstag hatte sich US-Präsident Donald Trump erneut optimistisch geäußert: Er und der chinesische Präsident Xi Jinping würden zügig eine Zeremonie zur Unterzeichnung des Teil-Abkommens abhalten, erklärte Trump vor Journalisten. Die Vereinbarung stehe und müsse nur noch übersetzt werden.

Bei den Einzelwerten an der Wall Street weiteten die Aktien von Boeing ihre Verluste um 0,5 Prozent aus. Bereits am Dienstag hatten die Titel des Flugzeugbauers 1,4 Prozent verloren. Ein Berater eines Komitees des Repräsentantenhauses hatte gesagt, dass die am Montag dem Komitee zugegangenen Dokumente mit Blick auf den Boeing-Unglücksflieger 737 MAX ein sehr verstörendes Bild an Bemerkungen von Boeing-Beschäftigten zu dem Thema zeichnen würden.

An Heiligabend fand nur an wenigen europäischen Börsenplätzen Handel statt. Hier hatte die Aussicht auf eine gute Wirtschaftsentwicklung im kommenden Jahr angesichts des Fortschritts im Handelsstreit zwischen den USA und China den pan-europäische Index Stoxx 600 ein Rekordhoch bei 418,30 Punkten beschert. Neben dem Handelsstreit waren mit dem Sieg von Boris Johnsons konservativer Partei bei der Parlamentswahl in Großbritannien Mitte Dezember auch die Sorgen vor einem ungeregelten Brexit abgeebbt und hatten damit für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. In Großbritannien ging es beim Leitindex FTSE 100 am Dienstag ebenfalls leicht bergauf.

Hierzulande nehmen die Händler an diesem Freitag den Handel nach der Weihnachtspause wieder auf.