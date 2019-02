25. Februar 2019, 18:31 Uhr Aktien Dax steigt über 11 500 Punkte

So hoch notierte der Leitindex zuletzt im November 2018. Grund für den Optimismus ist die Hoffnung auf eine baldige Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag dank neuer Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit seinen Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen fortgesetzt. Der Dax stieg über die Marke von 11 500 Punkten und beendete die Börsensitzung 0,4 Prozent höher bei 11 505 Zählern. Somit notierte der deutsche Leitindex so hoch wie zuletzt im November 2018. Am Sonntagabend hatte US-Präsident Trump die am ersten März endende Frist zur Erhöhung der US-Strafzölle auf chinesische Importe verschoben. Zudem stellte er einen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Aussicht, sollte es zusätzliche Fortschritte bei den Gesprächen geben. "Ein sehr gutes Wochenende für die USA und China", schrieb Trump auf Twitter.

Allerdings warnten Experten auch vor verfrühtem Optimismus. "Donald Trump ist und bleibt unberechenbar und eine abrupte Wende in den Handelsgesprächen darf unter Risikoaspekten nicht ausgeschlossen werden", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi-Trader. Außerdem sei es nicht unwahrscheinlich, dass sich der US-Präsident nach dem Abschluss eines Abkommens mit China ganz den deutschen Autobauern widme, fügte Thomas Metzger, Investmentberater beim Bankhaus Bauer, hinzu. Die Aktien der Automobilhersteller und -zulieferer waren dennoch am stärksten gefragt. So verbuchten die Papiere von BMW, Daimler und Volkswagen Kursgewinne zwischen 1,2 und drei Prozent. Die Papiere von Hella und Schaeffler rückten um 4,5 beziehungsweise 2,9 Prozent vor.

Die Anteilsscheine von Covestro fielen dagegen um 3,2 Prozent und waren damit Schlusslicht im deutschen Leitindex. Sowohl das Quartalsergebnis als auch der Ausblick des Kunststoff-Produzenten seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Helvea Bank. Im Kleinwerteindex S-Dax gewannen die Aktien von VTG gut sieben Prozent an Wert. Der Mehrheitsaktionär des Schienenlogistik-Konzerns, die Warwick Holding GmbH, will die übrigen Aktionäre aus dem Unternehmen herauskaufen und bietet 53 Euro je Aktie. Die VTG-Titel notierten zuletzt exakt bei 53 Euro.

Die Börsen an der Wall Street verzeichneten Kursgewinne. Der Dow Jones stieg bis zur Handelsmitte um 0,7 Prozent auf 26 215 Punkte.