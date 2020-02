In China brechen die Börsen ein, in Europa stabilisieren sie sich am Montag nach einer verlustreichen Woche. Am deutschen Aktienmarkt rücken die Bilanzen der Unternehmen wieder stärker in den Blick der Anleger.

Nach der schwachen Vorwoche und dem Ausverkauf an Chinas Börsen hat sich der deutsche Aktienmarkt zu Wochenbeginn zunächst stabilisiert. Das Coronavirus beschäftigt die Börsen weiterhin, die Anleger hoffen jedoch, dass die Regierung in Peking die negativen Folgen der Epidemie mit einem Konjunkturprogramm lindert. Am Montag pumpte die chinesische Zentralbank umgerechnet rund 157 Milliarden Euro in die Geldmärkte. An den chinesischen Festlandbörsen wurde nach der virusbedingt verlängerten Feiertagspause wieder gehandelt - mit dem erwartet deutlichen Kursrutsch. In Frankfurt stand der Dax zum Handelsschluss 0,5 Prozent höher bei 13 045 Punkten.

Hierzulande setzte sich die Berichtssaison der Unternehmen fort. Neben dem Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers legte als weiteres M-Dax Mitglied Bechtle seine vorläufigen Zahlen vor. Der IT-Dienstleister wächst dank der zunehmenden Digitalisierung kräftig. Der Umsatz legte 2019 um mehr als 24 Prozent zu. Damit erreichte das Unternehmen sein selbst gestecktes Ziel von fünf Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2020 bereits ein Jahr früher als geplant. Der Gewinn vor Steuern sei im vergangenen Jahr um rund 22 Prozent gestiegen. Die Aktie von Bechtle zählte mit einem Aufschlag von 2,8 Prozent zu den Favoriten im M-Dax. Auch der Federnhersteller Stabilus setzte trotz der Flaute in der Autoindustrie im ersten Quartal seines Bilanzjahres mehr um. Der Vorstand bekräftige zur Freude der Anleger seine Ziele für das Geschäftsjahr 2019/20. Stabilus-Titel stiegen um knapp drei Prozent und zählten zu den größten S-Dax-Gewinnern.

Nach einem Magazinbericht über angebliche Lizenzprobleme in Singapur verkauften die Anleger Wirecard-Aktien. Die verbilligten sich um 0,5 Prozent. Der Wirtschaftswoche zufolge hat der Zahlungsdienstleister bislang nicht die seit Kurzem obligatorische Erlaubnis, bestimmte Dienstleistungen anzubieten.

An der Wall Street stand der Dow Jones zur Handelsmitte 0,7 Prozent höher. Der mögliche Einsatz eines experimentellen Ebola-Mittels zur Bekämpfung des Coronavirus ermunterte Anleger zum Einstieg bei Gilead. Die Aktien der US-Pharmafirma verteuerten sich 4,5 Prozent. Das Unternehmen arbeitet mit der chinesischen Regierung zusammen, um das Ebola-Medikament an Coronavirus-Patienten zu testen.