26. Februar 2019, 18:46 Uhr Aktien Dax leicht im Plus

Nach dem klaren Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen geht es am Dienstag mit dem Dax nur leicht nach oben. Das Thema Handelskonflikt bleibt im Anlegerfokus. Gewinnmitnahmen belasten PSA-Papiere.

Nach der jüngsten Rally am Aktienmarkt griffen Anleger am Dienstag bei Aktien nur zaghaft zu. Der Dax beendete die Börsensitzung 0,3 Prozent höher bei 11 541 Punkten. Unterstützung kam insbesondere von Kursgewinnen des Index-Schwergewichts BASF (nebenstehender Bericht). "Viele Vorschusslorbeeren haben die Unterhändler in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China bekommen, jetzt müssen sie liefern", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi-Trader. "Es bleibt das Risiko eines unberechenbaren Donald Trump, der jederzeit wieder zur Rolle rückwärts ansetzen könnte." Der US-Präsident hatte zuvor die geplante Verschärfung der Strafzölle auf chinesische Importe ausgesetzt und ein Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping in Aussicht gestellt.

Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) waren mit einem Minus von 2,8 Prozent der schwächste Dax-Wert. Die Übernahme des US-Konkurrenten NxStage belastet das Ergebnis des Dialysekonzerns in diesem und im nächsten Jahr.

Eingetrübte Geschäftsaussichten von Aixtron ließen die Titel des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers im Tec-Dax um mehr als 13 Prozent einbrechen. Wegen der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und der spürbaren Investitionszurückhaltung der Kunden aus der Optoelektronik rechnet Aixtron mit sinkenden Margen. Der Ausblick auf 2019 lese sich sehr vorsichtig, obwohl Aixtron ein gutes Zahlenwerk für das abgelaufene Jahr präsentiert habe, sagte ein Händler. Eine steigende Zahl an Firmenkunden sorgte bei Xing-Aktien für einen Aufschlag von knapp drei Prozent. Im vergangenen Jahr steigerte das Karrierenetzwerk seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel auf 235 Millionen Euro.

An der Börse in Paris trennten sich Anleger von Peugeot-Papieren, die 2,8 Prozent an Wert verloren. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Autohersteller, zu dem auch Opel gehört, Ergebnis und Umsatz 2018 deutlich gesteigert hat. An den US-Börsen gab es wenig Bewegung. Der Dow Jones notierte zur Handelsmitte nahezu unverändert. Aufmerksamkeit erregte die Baumarktkette Home Depot, die nach einer enttäuschenden Bilanz für 2018 nun zurückhaltend in die Zukunft blickt. Home-Depot-Titel verloren 1,8 Prozent.