12. März 2019, 18:29 Uhr Aktien Dax kommt nicht vom Fleck

Viele Anleger halten sich mit Aktienkäufen vor der mit Spannung erwarteten Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus zurück. FMC-Aktien profitieren von Aktienrückkaufprogramm.

Wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung über den Brexit-Vertrag haben sich viele Anleger am Dienstag mit Aktienkäufen zurückgehalten. Zum Handelsschluss lag der Dax leicht im Minus bei 11 524 Punkten. Die britische Premierministerin Theresa May rang zwar der EU am Montagabend neue Zusicherungen in der Frage der Nordirland-Grenze ab. Damit könnte der größte Zankapfel in den bisherigen Verhandlungen eventuell vom Tisch sein. Jedoch sei es nach wie vor unsicher, ob das britische Unterhaus dem von der Premierministerin mit der EU ausgehandelten Vertrag zustimme, sagte Thomas Metzger, Leiter der Vermögensverwaltung beim Bankhaus Bauer.

Unter den Dax-Werten gehörten die Titel der Deutschen Post mit einem Plus von 1,4 Prozent zu den Favoriten. Die Deutsche Post DHL gibt ihre eigene Paketzustellung in Österreich auf. Stattdessen ist das Bonner Unternehmen eine Partnerschaft mit der Österreichischen Post eingegangen, die künftig die Zustellung in dem Alpenland übernimmt. Die Ankündigung von Fresenius Medical Care, eigene Aktien zurückzukaufen, kam bei Anlegern gut an. Die Papiere des Dialysekonzerns legten an der Dax-Spitze um 1,7 Prozent zu. Nach der Vorlage der Geschäftszahlen für 2018 gaben die Volkswagen-Aktien um 1,8 Prozent nach. Der Autokonzern hat 2018 vor allem bei seiner Kernmarke VW Pkw und der Premiumtochter Audi die Probleme mit dem neuen Abgastest zu spüren bekommen. Auch andere wichtige Marken fuhren nicht mehr so hohe Vorjahresgewinne ein oder waren weniger profitabel.

Als Top-Favorit im S-Dax verteuerten sich die Aktien von Klöckner & Co. um mehr als elf Prozent. Der Stahlhändler baute sein Ergebnis im letzten Jahr dank höherer Preise um 3,4 Prozent auf den besten Wert seit acht Jahren aus und sieht für 2019 weiteren Spielraum nach oben. Nordex-Papiere stiegen um knapp fünf Prozent. Der Hersteller von Windanlagen erhielt einen Großauftrag in Griechenland. Ein erneuter Kursrutsch bei Boeing drückte den Dow Jones zur Handelsmitte um 0,2 Prozent ins Minus. Die Aktien des Flugzeug-Herstellers verloren 6,7 Prozent an Wert, nachdem weitere Staaten Maschinen des Typs 737 MAX Flugverbot erteilt hatten. Grund hierfür ist der zweite Absturz dieses Modells binnen weniger Monate.