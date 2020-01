Signale für eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran haben am Donnerstag für Kursgewinne an den europäischen Börsen gesorgt. Der Dax stieg um 1,3 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 13 495 Punkte und näherte sich seiner bisherigen Bestmarke von Anfang 2018 an. Der Index mit den 50 wichtigsten Werten aus der Eurozone, der Euro-Stoxx-50, notierte zeitweise so hoch wie zuletzt vor knapp fünf Jahren, während der breit gefasste Stoxx-600 für europäische Aktien sogar ein Rekordhoch erreichte. Commerzbank-Analystin Antje Praefcke warnte allerdings, dass die Stimmung an den Märkten schnell wieder kippen könnte, da die geopolitische Lage wohl angespannt bleiben werde.

Mit Blick auf die Einzelwerte spielte die Musik eher in der zweiten deutschen Börsenliga. M-Dax-Schlusslicht war Cancom. Die Aktie des IT-Unternehmens rutschte zeitweise um knapp elf Prozent nach unten. Der überraschende Abgang des Firmenchefs wegen Differenzen über die Geschäftsstrategie verunsichere Anleger, sagte ein Börsianer. Zuletzt notierte das Cancom-Papier noch 6,6 Prozent tiefer.

Ansonsten überwogen die positiven Kursreaktionen. Zu den Favoriten im M-Dax zählten die Aktien von Evotec mit einem Plus von 3,3 Prozent. Der Wirkstoffforscher hat seine strategische Allianz mit dem Pharmariesen Bayer im Bereich der Frauengesundheit erweitert. Ein Händler sprach von einem "anhaltend guten Nachrichtenfluss" bei dem Unternehmen. Im Dax standen die Titel von Infineon mit einem Anstieg um 1,5 Prozent auf der Favoritenliste weit oben. Die Rally bei Chipwerten hielt europaweit an. "Der Halbleitermarkt wird angetrieben vom neuen Mobilfunkstandard 5G in der Frühphase und von einer längerfristigen Erholung der Automobilindustrie", sagte Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan.

Die Rekordjagd an der Wall Street setzte sich fort. Die wichtigsten Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite erreichten kurz nach Handelsbeginn neue Rekordstände. Neben der Entspannung im USA-Iran-Konkflikt begrüßten die Investoren auch die Ankündigung des chinesischen Handelsministeriums, dass Vize-Ministerpräsident Liu He kommende Woche den ersten Teil eines Handelsabkommens mit den USA unterzeichnen werde.