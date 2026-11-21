Die Euphorie bei den Anlegern ist in nur 24 Stunden der Panik gewichen: Am Freitag noch kauften sie massenweise Anthropic-Aktien und ließen die Kurse von Indizes und Firmen reihenweise einbrechen. Der Vix-Index, so etwas wie der Angstmesser an der Wall Street, schoss auf 40 Punkte nach oben und notierte am Freitag so hoch wie seit April 2025 nicht mehr. Der anschließende Ausverkauf traf besonders US-Tech-Aktien hart. Der Nasdaq 100 verlor allein am Freitag mehr als fünf Prozent und schloss die Woche mit einem Minus von über zehn Prozent ab. Damit lief die Woche für den Tech-lastigen Aktienindex so schlecht wie seit sechs Jahren nicht mehr. Insgesamt ist der Kurs seit dem Allzeithoch im Oktober bereits um 20 Prozent gefallen.