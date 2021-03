Die Kurve hinter diesem Händler an der Yorker Börse verrät es: Das Foto ist schon älter, entstanden im März 2020, als der Absturz begann.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Ausgerechnet an der zahlenlastigen Börse diskutierten die Anleger vor einem Jahr fast ausschließlich über Buchstaben: V, W oder L? Die Lettern sind am Parkett bereits Legende geworden, mit ihnen versuchten die Börsenexperten, Kursverläufe zu beschreiben. Geht es mit den Börsennotierungen in Zeiten des Coronavirus wie beim L scharf runter? Oder rauschen die Kurse wie beim V schnell runter - dann aber schnell auch wieder rauf.