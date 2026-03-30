An diesem Montag haben die Menschen in Deutschland den Ölpreisschock schwarz auf weiß präsentiert bekommen: Die Inflation im Land hat deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 2,7 Prozent, nach 1,9 Prozent im Februar, teilte das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Daten mit. Die Preise sind also deutlich gestiegen, und das liegt am Iran-Krieg. Was bedeutet das für Anleger und Verbraucher? Worauf müssen sie sich noch einstellen? Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte.