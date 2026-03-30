An diesem Montag haben die Menschen in Deutschland den Ölpreisschock schwarz auf weiß präsentiert bekommen: Die Inflation im Land hat deutlich angezogen. Im März lag die Teuerungsrate bei 2,7 Prozent, nach 1,9 Prozent im Februar, teilte das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Daten mit. Die Preise sind also deutlich gestiegen, und das liegt am Iran-Krieg. Was bedeutet das für Anleger und Verbraucher? Worauf müssen sie sich noch einstellen? Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte.
GeldanlageMein Haus, mein Depot, meine Stromrechnung
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Der Krieg im Nahen Osten bewegt die Finanzmärkte weltweit. In Deutschland hat die Inflation schon deutlich angezogen. Was das für Anleger, die Energiepreise und die Immobilienfinanzierung bedeutet.
Von Valentin Dornis und Nils Heck
Energiepreise:Da braut sich was zusammen
Die Spritpreise waren der Anfang, Gas und Strom werden wegen des Iran-Kriegs bereits teurer und bald könnte auch die Inflation wieder steigen. Noch ist nicht entschieden, wie heftig die nächste Energiekrise ausfällt.
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