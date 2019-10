Manchmal ist am Flughafen Geduld gefragt.

Verspätungen, Flugausfälle, Streik - so kann eine Reise zum Horrortrip werden. Nicht immer zahlen Airlines Entschädigung - auch weil viele Fluggäste ihre Rechte nicht kennen. Was zu tun ist, um Ansprüche geltend zu machen.

Erholt aus dem Urlaub zurückkehren - das ist für viele Flugreisende nicht mehr ganz selbstverständlich. Auch wer nicht von der Thomas-Cook-Pleite betroffen war, konnte viel Stress haben. Von Januar bis August 2019 fielen an deutschen Flughäfen circa 9000 Flüge aus. Rund 70 000 hoben mit mehr als 30 Minuten Verspätung ab und knapp 1800 Flüge sogar mit drei oder mehr Stunden Verspätung. Nur wenige Passagiere wissen, dass sie in solchen Fällen ein Recht auf Entschädigung haben. Eine Übersicht, was Reisende tun müssen, um ihre Ansprüche durchsetzen zu können.