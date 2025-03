Von Jens Flottau, Toulouse

Wann immer jemand in der Luftfahrtbranche das Überschallflugzeug Concorde erwähnt, kann ihm die Aufmerksamkeit der Zuhörer sicher sein. Denn der Jet, entwickelt in den 60er-Jahren, ist in jeder Hinsicht spektakulär: Unglaublich, dass es den Ingenieuren vor bald 60 Jahren gelungen ist, ein so erstaunliches Flugzeug zu konstruieren. Unglaublich allerdings auch, wie sehr die Hersteller mit ihren Marktprognosen daneben lagen. Langstrecken, das würde bald die alleinige Domäne von Überschalljets, hieß es. Am Ende wurden nur 14 Maschinen bei zwei Fluggesellschaften eingesetzt.