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Wechsel im VerwaltungsratDoppelte Premiere: Eine Spanierin für Airbus

Lesezeit: 2 Min.

Amparo Moraleda hat für IBM und  Iberdrola gearbeitet und soll von Oktober an den Verwaltungsrat von Airbus leiten.
Amparo Moraleda hat für IBM und  Iberdrola gearbeitet und soll von Oktober an den Verwaltungsrat von Airbus leiten. MAURICIO SKRYCKY/IMAGO/El Mundo

Der ehemalige Telekom-Chef Obermann legt sein Amt als Chairman beim Luftfahrtkonzern überraschend schon im Oktober nieder. Auf ihn folgt erstmals eine Frau: die Spanierin Amparo Moraleda.

Von Caspar Busse und Jens Flottau

Die Hauptversammlungen von Airbus finden traditionell in Amsterdam statt, aus juristischen Gründen. Denn der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern hat seinen offiziellen Sitz in den Niederlanden, auch wenn die Hauptverwaltung im südfranzösischen Toulouse sitzt und die wichtigsten Geschäftsbereiche in ganz Europa verteilt sind, etwa auch in München, Hamburg und in Donauwörth. Und traditionell gibt es bei den Aktionärstreffen auch selten Überraschendes.

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