Die Hauptversammlungen von Airbus finden traditionell in Amsterdam statt, aus juristischen Gründen. Denn der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern hat seinen offiziellen Sitz in den Niederlanden, auch wenn die Hauptverwaltung im südfranzösischen Toulouse sitzt und die wichtigsten Geschäftsbereiche in ganz Europa verteilt sind, etwa auch in München, Hamburg und in Donauwörth. Und traditionell gibt es bei den Aktionärstreffen auch selten Überraschendes.