Die australische Fluggesellschaft Qantas verbindet von Oktober kommenden Jahres an Sydney und London erstmals ohne Zwischenstopp. Bei den fast zehnjährigen Vorbereitungen spielten auch Schlafforscher eine wichtige Rolle.

1943, mitten im Zweiten Weltkrieg, wagte die australische Fluggesellschaft den großen Sprung. Genauer gesagt waren es sieben Sprünge auf der berühmten Kangaroo Route, auf der sie Australien mit London verbinden und das Heimatland dem Rest der Welt deutlich näher bringen wollte. Der größte Hüpfer mit den Flugbooten des Typs Catalina über den Indischen Ozean konnte damals bei Gegenwind fast 33 Stunden dauern. Besatzung und Passagiere sahen den Sonnenaufgang zweimal.