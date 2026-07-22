Wenn Airbus-Chef Guillaume Faury auf die Jahre seit der Corona-Pandemie zurückblickt, dann müsste das bei ihm gemischte Gefühle verursachen. Klar, Airbus hat großen Markterfolg mit den zivilen Flugzeugen und hat die Ergebnisse in der Verteidigungs- und Raumfahrtsparte besser in den Griff bekommen. Auch ist eine Strategie für die nächsten Jahre klar erkennbar. Aber interne Produktionsprobleme und vor allem die lange kriselnden Lieferanten haben Airbus immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hätte wohl deutlich mehr herauskommen müssen, als die relativ mickrigen Margen der vergangenen Jahre.