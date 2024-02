Von Jens Flottau, Frankfurt

Als die Analysten in den vergangenen Tagen ihre Studien für den Flugzeugbauer Airbus aktualisierten, konnten sie sich auf eine Zahl weitgehend einigen: Alles unter 800 für 2024 geplanten Auslieferungen wäre nach 735 im vergangenen Jahr eine ziemliche Enttäuschung, alles deutlich über 800 eine aus ihrer Sicht positive Überraschung. Irgendetwas dazwischen wäre also einfach nur ganz okay.