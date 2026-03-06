„Airbus ist kein Juniorpartner“, sagt Michael Schöllhorn, Chef von Airbus Defence and Space. Er steht auf einer Bühne, der ganze Platz auf dem Airbus-Gelände im bayerischen Manching ist voll mit Mitarbeitern von Airbus. Knapp 4000 Beschäftigte stehen zwischen historischen Flugzeugen, mit Fahnen, Ratschen und Schals der Gewerkschaft IG Metall. „Was wir nicht und niemals akzeptieren werden, ist, dass Airbus reiner Zulieferer werden soll“, sagt Schöllhorn vor versammeltem Publikum.