„Airbus ist kein Juniorpartner“, sagt Michael Schöllhorn, Chef von Airbus Defence and Space. Er steht auf einer Bühne, der ganze Platz auf dem Airbus-Gelände im bayerischen Manching ist voll mit Mitarbeitern von Airbus. Knapp 4000 Beschäftigte stehen zwischen historischen Flugzeugen, mit Fahnen, Ratschen und Schals der Gewerkschaft IG Metall. „Was wir nicht und niemals akzeptieren werden, ist, dass Airbus reiner Zulieferer werden soll“, sagt Schöllhorn vor versammeltem Publikum.
Kampfjet-Projekt FCAS„Für die deutsche Luftfahrt wäre das Harakiri“
Der Streit um FCAS spitzt sich weiter zu: Dassault-Chef Trappier droht mit dem Scheitern des gesamten deutsch-französischen Rüstungsprojekts, sollte Airbus zwei Kampfjets separat entwickeln wollen.
Dassault-Chef Éric Trappier:Der Manager, vor dem Frankreich strammsteht
Wie kein anderer verkörpert er Frankreichs Stolz und Frankreichs Anspruch auf Größe. Nun soll er etwas ganz Ungewohntes tun: Partner sein – und mit Deutschen und Spaniern das Kampfflugzeug der Zukunft bauen. Könnte schiefgehen.
