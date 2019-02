14. Februar 2019, 06:14 Uhr Luftfahrt Airbus verkündet Aus für A380

Der Flugzeugbauer Airbus hat das Aus für seinen Riesenflieger A380 verkündet.

verkündet. Die letzte Maschine solle im Jahr 2021 ausgeliefert werden.

Der Grund ist, dass sich zu wenig Kunden für das Flugzeug finden lassen.

Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 ein. Nachdem die arabische Fluggesellschaft Emirates ihre Bestellung reduziert habe, gebe es keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion, teilte Airbus in Toulouse mit. Die letzte Auslieferung für den A380 sei für 2021 geplant.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es einige schlechte Nachrichten für das größte zivile Flugzeug und seinen Hersteller gegeben. So stornierte die Fluggesellschaft Qantas acht bestellte Maschinen.

Airbus ist seinem mit Abstand wichtigsten A380-Kunden komplett ausgeliefert - Emirates hatte bei dem Konzern 162 Flugzeuge bestellt. 109 Maschinen fliegen schon, 53 sollen noch gebaut werden. Im Januar 2018 hatte Emirates nach äußerst zähen Verhandlungen noch einmal 20 Flugzeuge nachbestellt. Diese sollten Airbus helfen, die Produktion auf niedrigstem Niveau mit sechs Maschinen pro Jahr bis auf weiteres fortzuführen.

Doch dieser letzte Auftrag ist in größter Gefahr, denn Emirates konnte sich seither nicht mit Triebwerksbauer Rolls-Royce auf Preis und Leistungsgarantien für die Trent-900-Motoren einigen. Angeblich will Emirates die Maschinen nun nicht mehr haben und auf die kleinere A350 wechseln. Ohne die Emirates-Jets aber entstehen Produktionslücken, die für Airbus unmöglich zu füllen sind. Auf dem Papier gibt es noch Bestellungen für 26 weitere A380, realistisch davon sind aber nur drei für die japanische All Nippon Airways.