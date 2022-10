Von Jens Flottau, Frankfurt

Christian Scherer kann sich auch nach 50 Jahren noch gut an den Tag erinnern. "Ich stand auf dem Dach des alten Flughafenterminals von Toulouse, an der Hand meiner Mutter, und habe mir den Start und die Landung angeschaut." Vor allem die Landung war offenbar beeindruckend: Der Seitenwind war so stark, dass Pilot Max Fischl das neue Flugzeug mit der Nase stark in Windrichtung schieben musste, um auf Kurs zu bleiben. Die Maschine sei dann nach dem ersten Bodenkontakt noch einmal gehüpft, dann aber sicher zum Stehen gekommen.