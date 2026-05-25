Der Druck auf Airbnb ist groß, Vermieter wollen deshalb schlechtere Bewertungen um jeden Preis vermeiden. Für Reisende wird es schwieriger, die passende Unterkunft zu finden, weil angeblich alle so hervorragend sind.

Es hätte der perfekte Urlaubstag auf Sizilien werden können. Aber als die Urlauber vom Strand zurückkamen, war in der Ferienwohnung das Wasser ausgefallen. Duschen, Toilettespülen oder Händewaschen waren unmöglich, Wäsche steckte in der stehen gebliebenen Maschine fest. Der Vermieter kümmerte sich um eine Unterbringung im Hotel und veranlasste eine kleine Erstattung. Dafür gab es eine positive Bewertung auf der Buchungsplattform Airbnb: Vier von fünf möglichen Sternen. Nach der Veröffentlichung beschwerte sich der Vermieter, keine fünf Sterne bekommen zu haben – und bat darum, die Bewertung zu löschen.