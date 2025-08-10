Der Digital-Spezialist Nikhil Ravishankar gilt als gute Wahl für den Chefposten bei der staatlichen Fluggesellschaft Air New Zealand. Rechte Kommentatoren sind trotzdem dagegen. Aus fachlichen Gründen? Keinesfalls.

Von Thomas Hahn, Tokio

Air New Zealand hat ganz andere Probleme als jene rechtsextremen Minderheitsmeinungen, die in den sozialen Medien immer mal wieder ausbrechen wie ein digitaler Vulkan. Neuseelands staatliche Fluggesellschaft plagt sich mit anfälligen Triebwerken und gestörten Lieferketten herum. Sie kann Flugzeuge nicht so starten lassen, wie sie das gerne tun würde. Sie hat Flugverbindungen gekappt und in der zweiten Jahreshälfte 2024 einen Gewinneinbruch um 18 Prozent verzeichnet. Vermutlich will Air-New-Zealand-Chef Greg Foran auch deshalb im Oktober seinen Posten verlassen. Trotzdem musste sich Air New Zealand zuletzt mit einem Anfall von Rassismus befassen. Grund: Forans Nachfolger Nikhil Ravishankar ist gebürtiger Inder.