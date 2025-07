Der französisch-holländische Airline-Konzern Air France-KLM will die Mehrheit an seinem skandinavischen Partner SAS übernehmen. Air France-KLM kündigte am Freitag an, die Anteile zweier Finanzinvestoren zu kaufen. SAS würde dann eine Tochtergesellschaft der Gruppe werden und könnte deutlich mehr als jetzt von Synergien profitieren.