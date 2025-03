Kehrtwende bei der Baywa: Der Münchner Agrar- und Baustoffhändler behält seine Solar- und Windprojekte-Tochter Baywa r.e. vorerst doch. Statt eines Verkaufs weiterer Anteile an den schweizerischen Partner Energy Infrastructure Partners (EIP) will die Baywa AG ihre 51-Prozent-Beteiligung nun in eine Beteiligungsfirma ausgliedern, um sie nicht mehr in die eigene Bilanz einbeziehen zu müssen, wie sie am Montag erklärte. Das hat den Vorteil, dass sie ihr Gesellschafterdarlehen über 350 Millionen Euro nicht abschreiben muss und den Anteil an der Baywa r.e. später womöglich teurer verkaufen kann.