Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) fordert den Bund auf, eine Datenbank für Tiertransporte einzurichten. Diese sollte alle relevanten Informationen zur Versorgung der Tiere auf den Transportrouten enthalten, sagte Hinz am Dienstag in Wiesbaden. Die Ergebnisse einer Reise der hessischen Landestierschutzbeauftragten entlang einer Transportroute für Rinder durch Russland seien "erschreckend", sagte die Ministerin. Es gebe hinter der Region Smolensk in Westrussland auf einer rund 3000 Kilometer langen Strecke in Richtung Usbekistan keine einzige Station zur tierschutzgerechten Versorgung.

Für die Strecke benötige man mehrere Tage, sagte die Landestierschutzbeauftragte Madeleine Martin. Die Rinder müssten jedoch laut EU-Tierschutztransportverordnung spätestens nach 29 Stunden für eine längere Ruhepause abgeladen und versorgt werden. Fehlende Fütterung, Tränkung und Möglichkeiten, sich von den erheblichen Anstrengungen zu erholen, führten bei Rindern zu erheblichen Leiden, erläuterte Martin.

Eine Genehmigung solcher Transporte durch die zuständigen Veterinärämter sei aus Sicht Martins nicht möglich. Auch die Behörden anderer Bundesländer sollten endlich aufhören, die Transporte nach Usbekistan zu genehmigen. "Sie machen sich mitschuldig an dieser Tierquälerei." Hessen habe bereits seit Anfang dieses Jahres Tiertransporte in 17 Nicht-EU-Staaten per Erlass der Umweltministerin verboten. Mit einer soliden Datenbank erhielten die Veterinäre in allen Bundesländern eine geeignete Entscheidungsgrundlage, erklärte Hinz.