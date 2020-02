Darmstadt (dpa) - Die Spargelbauern in der Rhein-Main- und in der Rhein-Neckar-Region stehen in den Startlöchern für die neue Saison des Edelgemüses. Viele Landwirte haben in diesen Tagen begonnen, die Folien zum Schutz des Spargels auf den Feldern auszulegen. "Die Voraussetzungen sind gut, Sonneneinstrahlung ist jetzt wichtig", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt. Wenn es bewölkt und regnerisch bleibe, sei das kontraproduktiv.

In den kommenden Tagen und Wochen werden überall in den Spargelregionen wieder lange Folien zu sehen sein, die die weißen Stangen bis zur Ernte vor Niederschlägen schützen und wärmen sollen. In Südhessen wird Spargel auf rund 2000 Hektar angebaut. Im südlichen Rheinland-Pfalz sind es rund 1500 und in Nordbaden 500 bis 600 Hektar. Bundesweit gibt es eine Anbaufläche von rund 23 000 Hektar.

In Hessen soll Meinhardt zufolge die Spargelsaison offiziell bereits am 1. April beginnen. "Das ist sehr sportlich, wir können auch daneben liegen." Die Voraussetzungen für den Spargel - nach den beiden trockenen Ernteperioden mit viel Sonne und kaum Regen in den vergangenen Jahren - sehen die Spargelbauern derzeit positiv.

"Der Winter dieses Jahr kommt uns eigentlich entgegen", sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. "Die Wasserversorgung Stand heute ist gegeben." Im Moment sei keine Sorge angebracht. Im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands sehe es in seiner Region sehr gut aus.

Vorsichtig ist zunächst Hans Lehar von der Obst und Gemüse Absatzgenossenschaft Nordbaden: "Ich wage keine Prognose bei den Wetterkapriolen." Wenn im Februar noch einmal eine Kältewelle komme, gebe es eine neue Situation. Mit dem ersten Spargel auf Betrieben mit Bodenheizanlagen rechnet er Mitte März. Bei den anderen sei dies schwer absehbar. Wenn es die nächsten Wochen mild bleibe, gebe es Anfang April das Edelgemüse aus der Region.

Die Spargelernte beginnt in Deutschland normalerweise in der zweiten Aprilhälfte und dauert bis zum "Johannestag", dem 24. Juni. In den vergangenen Jahren begann sie aber auch schon früher, nicht zuletzt wegen der eingesetzten Folien. War das vor 20 Jahren noch eher die Ausnahme, ist es heute eher der Regelfall - und nimmt auch beim Beerenanbau zu.

"Fachlich sehen wir das eher kritisch", sagte Thomas Norgall vom hessischen Bund für Umwelt und Naturschutz. "Diese Folien entziehen der Natur Fläche. In Schutzgebieten ist das besonders kritisch", sagte Norgall unter anderem mit Blick auf das Naturschutzgebiet Griesheimer Düne bei Darmstadt, in dem es Anbau mit Folien gibt. "Vielen ist nicht bewusst, dass man sich so etwas in Schutzgebieten genehmigen lassen muss.

Einer Initiative von Folienherstellern, der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen und Recycling-Spezialisten zufolge kommen deutschlandweit jährlich Zehntausende Tonnen Kunststoff in der Landwirtschaft zum Einsatz. Alleine im vergangenen Jahr wurden an mehr als 400 Sammelpunkten 20 500 Tonnen Silo- und Stretchfolien zusammengetragen und recycelt, so die Initiative "Erde". In diesem Jahr soll auch Spargelfolie wiederverwertet werden. Die besondere Herausforderung sei dabei der hohe Verschmutzungsgrad. Spargelfolie könne im Schnitt sieben Jahre lang verwendet werden.