Wassertrüdingen (dpa/lby) - Traditionell im ersten mit "R" endenden Monat nach dem Sommer wird in Bayern die Karpfensaison eröffnet. In Vertretung von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) kommt heuer Amtschef Hubert Bittlmayer diese Aufgabe zu. Der Ministerialdirektor wird heute am Teich auf dem Gelände der Landesgartenschau im mittelfränkischen Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) die ersten Tiere abfischen. Vor allem in Franken und der Oberpfalz ist die Karpfenzucht populär. Die Teichwirte produzieren dort nach Angaben der Landesanstalt für Landwirtschaft jährlich rund 6000 Tonnen Karpfen.