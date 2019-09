Zeitz (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt hat die Zuckerrübenernte begonnen. Als erstes startete die Zeitzer Zuckerfabrik vor wenigen Tagen in die diesjährige Erntesaison, wie das Unternehmen mitteilte. Am Mittwoch steigt nach eigenen Angaben auch Nordzucker in Klein Wanzleben (Bördekreis) in die Ernte ein. In Könnern (Salzlandkreis) sollen die Maschinen am 30. September angeworfen werden. Schätzungen, wie die Ernte nach dem heißen und trockenen Sommer ausfällt, sind den Zuckerproduzenten zufolge kaum möglich.

Eine ernsthafte Prognose könne er erst Ende Oktober abgeben, sagte etwa der Direktor der Zuckerfabrik in Klein Wanzleben, Udo Harten. Erste Proben hätten ergeben, dass der Zuckergehalt der Rüben gut sei. Allerdings seien viele von ihnen auch eingetrocknet. Die Erntesaison dauert bis in den Januar hinein.